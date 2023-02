Presentazioni di Masala, Rizzotti e Sisti Tiddia 

Domani alle 17.30 il Museo Antiquarium Arborense, in piazza Corrias a Oristano, ospita la presentazione del libro fotografico “Oru Nostru. La mia Sardegna” di Gianni Rizzotti. A dialogare con l’autore sarà Cesello Putzu, dell’Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama di Oristano. Rizzotti, fotografo e viaggiatore, ha visitato luoghi in tutto il mondo. Trentacinque anni fa, durante la sua prima visita in Sardegna, ha capito che sarebbe tornato spesso a causa della bellezza della regione e della sua anima. Tre anni fa, ha deciso di raccontare la Sardegna attraverso la sua macchina fotografica. In 199 immagini in bianco e nero ha immortalato artisti, artigiani, paesaggi naturali, eccellenze enogastronomiche e luoghi d’arte e cultura della regione.

Sassari

Ecco un nuovo caso per il vice ispettore Stacca, protagonista del romanzo di Gabriele Masala “Il sole uccide. Mistero a La Pelosa”, che verrà presentato a Sassari domani alle 18.30. Appuntamento organizzato dalla libreria Koinè al Quod, in via Mercato 1, dove a dialogare con l’autore ci sarà Giulio Martinetti. Masala, cantautore sassarese alla sua terza prova con il crime, ritorna con Stacca che anche stavolta sarà coadiuvato nelle indagini dall’ironia del nonno. Un gruppo di amici milanesi arriva in vacanza a Stintino. Quella che doveva essere una splendida giornata nelle acque de La Pelosa, si trasforma in un incubo quando uno di loro muore d’infarto. Sarà stata solo una la causa della sua morte?

Oristano

Domani alle 17.30 il Museo Antiquarium Arborense, in piazza Corrias a Oristano, ospita la presentazione del libro fotografico “Oru Nostru. La mia Sardegna” di Gianni Rizzotti. A dialogare con l’autore sarà Cesello Putzu, dell’Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama di Oristano. Rizzotti, fotografo e viaggiatore, ha visitato luoghi in tutto il mondo. Trentacinque anni fa, durante la sua prima visita in Sardegna, ha capito che sarebbe tornato spesso a causa della bellezza della regione e della sua anima. Tre anni fa, ha deciso di raccontare la Sardegna attraverso la sua macchina fotografica. In 199 immagini in bianco e nero ha immortalato artisti, artigiani, paesaggi naturali, eccellenze enogastronomiche e luoghi d’arte e cultura della regione.

Cagliari

Domenica (alle 18) Stefania Sisti Tiddia sarà ospite negli spazi della chiesa Vergine della Salute, in via Ausonia 20 a Cagliari, per parlare del suo romanzo “Oltre il destino - La porta di Sion”, insieme a Giorgio Binnella. Il libro racconta la storia di Rachele Zimmermann e Leni Muller, veri nomi di Malka Chazan, dirigente ebrea del Mossad che segue la squadra israeliana alle Olimpiadi di Monaco del 1972, e Leni Bauer, psichiatra tedesca che accompagna la stessa per supportarla. Rincontratesi durante l’attacco terroristico, dopo più di trent’anni dalla Notte dei Cristalli, decidono di indagare per scoprire cos’è successo alla loro terza amica Anja, all’epoca una bambina, slava, epilettica, forse uccisa durante quella Notte. (gr. pi.)

