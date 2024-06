Presentazioni: dai noir alle voci dall’Iraq 

Oristano

Questa sera, alle 18, al Centro servizi culturali Unla di via Carpaccio 9 a Oristano si terrà la presentazione del romanzo “Perché il vento era nero” (edito da Il Maestrale) di Savina Dolores Massa. Dialogano con l’autrice Anna Maria Capraro, Angela Simula e Marcello Marras. In collaborazione con la libreria Canu di Oristano.

Alghero/1

Giovedì, alle 19, la scrittrice Claudia Origoni sarà ospite dello spazio all’aperto della Libreria Cyrano (via Vittorio Emanuele) per presentare “Non escludo il ritorno”, il suo romanzo pubblicato dalle Edizioni Nemapress. Interverrà con l'autrice Nera De Giovanni. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con le edizioni Nemapress e il Festival Florinas in giallo.

Alghero/2

Sabato, sempre da Cyrano ad Alghero, sarà la volta di Enrico Musso che presenterà il suo nuovo noir “Crimini e passioni” pubblicato dalle edizioni Frilli. A conversare del con l’autore del suo nuovo romanzo ci sarà Raffaele Sari.

Codrongianos

Una serata all’insegna del dialogo e dell’incontro tra culture diverse per Incoros con Liberos: oggi, alle 19, la biblioteca comunale di Codrongianos ospiterà la presentazione del libro “Il mio posto è ovunque. Voci di donne per un altro Iraq” (Astarte) di Silvia Abbà, con Bianca Farsetti e Moha Ed-Daoudy in dialogo con Maria Francesca Fantato. La presentazione si arricchirà delle letture di Erika Grillo e Chiara Petillo.

