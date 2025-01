Presentazioni: Capanna, Corongiu, Cossu e Ricci 

Laconi

Al cineteatro Fabrizio De André (vico II Gramsci 8) stamane, alle 9.30, verrà presentato il libro “Palestina Israele!” (edito da Mimesis) di Mario Capanna e Luciano Neri. Interverranno, oltre l’autore Mario Capanna, Paolo Pisu, Giuseppe Manias, Samis Osman e Antonello Murgia.

Sassari

Questa sera, alle 18, alla Libreria Koinè Ubik, a Sassari in via Roma 137, Francesco Cossu presenta il suo nuovo e terzo romanzo “Midana. L’inferno dei buoni” (edito da Amicolibro) in compagnia di Gabriela Garrucciu. Interventi di Roberta Calvia e di Luca Venusti il libro. “Midana” ci introduce nella cupa atmosfera di un piccolo centro del Nord Sardegna, luogo di segreti e decadenza, in cui l’uso delle droghe di ultima generazione segna i suoi abitanti.

Ghilarza

Prosegue il tour di presentazione del libro “S’intelligèntzia de Elias” (Janus Editore) di Giuseppe Corongiu: appuntamento a Ghilarza domani, alle 18, alla libreria Chiara e Stefy in corso Umberto. A dialogare con l’autore ci sarà Gianni Meloni.

Serrenti

A cura della Biblioteca Sanna Sulis alle Ex-Ma di via Nazionale 280 oggi (18.30) presentazione del romanzo storico di Maurizio Ricci “I giorni del re”, Edizioni della Goccia.

