Presentato il Villamassargia 

Villamassargia. Una società che, a detta della sindaca Debora Porrà, «potrà sempre contare sul sostegno dell’amministrazione comunale», e una prima squadra che, secondo il neo allenatore Alessandro Perra e il presidente Antonello Canè, «deve puntare a salvarsi ma divertendosi e facendo maturare i suoi tanti giovani».

Davanti a una buona cornice di pubblico il Villamassarhia è stato presentato venerdì in piazza Pilar (sul palco il giornalista Enrico Pilia dell’Unione Sarda), squadra a breve impegnata nel suo nono campionato consecutivo di Promozione. Staff tecnico, dirigenza, l’intero settore giovanile (ben 120 gli iscritti tra ragazzi e ragazze) e la prima squadra sono stati chiamati a turno per commentare la nuova annata e ricevere gli applausi in una bella festa di sport. «Vogliamo divertirci ma essere anche un esempio positivo per i nostri tanti giovani», ha detto Luca Orgiana, designato come nuovo capitano dopo la partenza di Nicola Farci. A causa degli imminenti lavori all’impianto comunale, il Villamassargia disputerà tutte le partite casalinghe al Comunale di Siliqua.

