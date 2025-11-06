VaiOnline
Sant’Antioco
07 novembre 2025 alle 00:35

Presentato il programma  di Natale 

«Un Natale che non si limita ad accendere le luci, ma che fa crescere un’intera comunità». Questo l’impegno degli organizzatori del Natale 2025 che hanno presentato ufficialmente nella sala del Consiglio comunale il programma.

Presenti l’amministrazione comunale, la Pro Loco e le associazioni del territorio. Dal 6 al 21 dicembre, il centro cittadino si trasformerà in un grande villaggio del gusto, un percorso tra piazze, profumi e sapori che unisce tradizione, sostenibilità e identità. «Un progetto che nasce da una visione condivisa - ha detto l’assessora Roberta Serrenti - rendere il natale un’esperienza autentica e un investimento concreto. Quest’anno, natale deve lasciare un segno concreto, con l’arte topiaria: piante vere che resteranno come simbolo di una città più verde e più bella. È un modo per dire che anche il Natale può essere un momento sostenibile». L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Pro Loco, Ccn Welcome to Sant’Antioco e le associazioni partner Su Forti, Sant’Antioco abbraccia il Mare e Associazione nazionale cuochi. Un programma che intreccia cultura, gusto e accoglienza per accontentare tutti e che prevede laboratori e spettacoli per bambini, mercatini, show cooking, musica e installazioni verdi nelle piazze. «Abbiamo costruito un percorso che racconta la nostra identità attraverso esperienze autentiche - hanno evidenziato gli organizzatori - un Natale fatto di bellezza condivisa e nuove prospettive per Sant’Antioco». Un’iniziativa che valorizza il territorio e le sue energie, dimostrando che quando una comunità si unisce, le risorse si moltiplicano. «Un Natale che - ha concluso - più che accendersi, cresce».

