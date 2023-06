Presentato il libro di padre Paolo  

Giovedì è stata una giornata speciale per le comunità di Abbasanta, Ghilarza e Norbello che ha festeggiato i 50 anni del parroco padre Paolo Contini con diversi appuntamenti. Nel pomeriggio in parrocchia a Ghilarza, la messa di ringraziamento alla presenza dell’arcivescovo emerito di Oristano Ignazio Sanna. A seguire, in una piazza della Torre aragonese gremita e attenta c’è stata la presentazione del libro di padre Paolo “Caro amico ti scrivo… Così mi racconto un po’!”, un racconto autobiografico familiare in cui descrive la sua esperienza di vita, compreso il momento difficile e delicato degli abusi subiti all’età di 14 anni nel convento dei frati a Oristano. Grande spazio è dedicato alla madre, deceduta nel 2021.

Alla presentazione dell’opera di padre Paolo ha partecipato anche il fondatore dell’associazione per la lotta contro la pedofilia don Fortunato Di Noto. Il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto alla comunità di accoglienza per minori di Santu Lussurgiu, gestita dalla Congregazione Figlie di San Giuseppe. ( s.c. )

