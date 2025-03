Presentati 14 progetti per ridisegnare i box in via Mazzini  

Ci sono quattordici professionisti pronti a ridisegnare il volto del mercato civico di via Mazzini. Tanti sono gli operatori che hanno partecipato al bando, indetto lo scorso 27 gennaio dal dirigente del settore Lavori Pubblici, Alberto Soddu, per la revisione del progetto esecutivo di ristrutturazione dell’edificio chiuso ormai da nove anni. Sul piatto ci sono 287mila euro più iva, per un totale di 364mila euro.

«Le proposte pervenute - fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - sono in sede di valutazione: nell’arco di un mese dovremmo affidare l’incarico». Non c’è tempo da perdere, visto che nella determina è ben specificato che «ai sensi della convenzione stipulata con la Regione e del relativo cronoprogramma prestazionale previsionale, il Comune beneficiario del finanziamento è tenuto a rispettare il termine del 30 novembre 2025 per l’aggiudicazione dei lavori e il termine del 31 ottobre 2027 per l'approvazione atti di collaudo».

Per restituire alla città il mercato civico sono disponibili 4 milioni 121mila euro: due milioni e mezzo finanziati dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici, la restante parte a carico del Comune che in cassa ha ancora un residuo del precedente intervento.

Il vecchio progetto, però, è superato: ne serve uno nuovo, che coniughi le reali esigenze commerciali alla funzione aggressiva dell’area.

