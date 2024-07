Presentate 47 domande di ripescaggio 

Sono 209, su 212 aventi diritto, le società che si sono iscritte ai campionati regionali sardi dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Conferme pressoché totali e dati positivi, da ratificare entro lunedì quando scadrà il termine del saldo della tassa d’iscrizione che senza il pagamento porta all’esclusione. Le uniche non iscritte sono Atletico Lotzorai, Gairo e Thiesina 2010, che avrebbero dovuto fare la Seconda categoria. Tra luglio e agosto saranno valutate le domande di ripescaggio.

In Eccellenza sono 16 le società iscritte, il numero che il Comitato regionale aveva stabilito già un anno fa, ma in ogni caso l’Usinese ha presentato domanda di ripescaggio. In Promozione i club presenti sono 33 e ci sono 5 richieste: Arbus Costa Verde (appena retrocessa), Atletico Bono, Cannonau Jerzu Picchi, Castelsardo e Tonara. Qui si deve decidere se portare i due gironi a 17 squadre (servirebbe un ripescaggio) o a 18 (ne servirebbero tre). In Prima categoria sono 64 le società presenti, che permetterebbero la composizione di quattro gironi da 16, e 16 le domande di ripescaggio. In Seconda categoria ecco 96 club più 25 che chiedono l’inserimento.

