Presentata  variante al Pai 

«La variante al Pai è un documento importantissimo per il nostro territorio, un tassello fondamentale per la pianificazione urbanistica in quanto propedeutico alla redazione del Puc». Così la sindaca di San Teodoro, Rita Deretta, ha presentato lo studio del nuovo piano di assetto idrogeologico che aggiorna e in parte modifica quello regionale. L’analisi redatta dall’ingegnere Alessandro Salis, che dovrà passare il vaglio dell’Agenzia regionale del Distretto Idrografico, individua le zone a maggior rischio di inondazioni attraverso la mappatura dei principali corsi d’acqua, stabilendo così le aree di maggiore pericolosità. Zone in cui, secondo il Puc che l’amministrazione intende presentare entro la fine dell’anno, non si potrà edificare ma solo intervenire per ridurre i rischi legati alle alluvioni. «È uno strumento molto tecnico e poco politico - ha spiegato Deretta – necessario per la sicurezza del territorio».(sh.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA