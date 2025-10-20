VaiOnline
L’iniziativa.
21 ottobre 2025 alle 00:22

Presentata l’Academy  

È stata presentata a Cabras la stagione sportiva della Cagliari Football Academy, con l’incontro tra Cagliari Calcio, dirigenti e tecnici delle società affiliate al progetto e i partner che lo supportano. Un’operazione iniziata nel 2014 e cresciuta di anno in anno con successo. La Cagliari Football Academy è stata creata per favorire la crescita del calcio giovanile nell’Isola. Il programma, rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni, concede ai giovani calciatori un’occasione preziosa per formarsi e migliorare restando nella propria società.

Erano presenti il sindaco di Cabras Andrea Abis, il responsabile dell’Academy Mattia Belfiori, il diesse del settore giovanile Pierluigi Carta, il responsabile Oscar Erriu e il difensore Nicola Pintus. «Il nostro traguardo – ha detto Belfiori – è costruire persone, lavorando su principi come rispetto, spirito di squadra e senso di responsabilità».

Erriu, rivolto alle società: «Siete voi i protagonisti della formazione: da voi nascono i primi insegnamenti, le fondamenta e il percorso da intraprendere all’interno delle vostre società e, per quanto possibile, poi nel Cagliari».

