Presenta alla polizia un passaporto falso  

Si è presentato in Questura per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno e per identificarsi ha mostrato un passaporto falso: protagonista un 23enne del Gambia che è stato arrestato dalla polizia.

L'episodio è avvenuto due giorni fa all'ufficio stranieri. Il giovane stava chiedendo il rinnovo del permesso di soggiorno come lavoratore subordinato. Gli agenti, controllando il passaporto, si sono subito accorti di alcune anomalie e hanno chiamato i colleghi della Squadra mobile. Ulteriori verifiche sul documento hanno confermato che era contraffatto e per il 23enne sono scattate le manette.

Sempre la Polizia ha tratto in arresto una 43enne per rapina impropria per un fatto accaduto in un supermercato cittadino: sorpresa a rubare, la donna avrebbe reagito spintonandolo il vigilante, nel tentativo darsi alla fuga.

