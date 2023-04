Prescrizioni violate: in carcere 

Non si attiene alle prescrizioni del Tribunale di Tempio sul percorso di recupero e sul “tirocinio formativo” e i giudici di sorveglianza lo mandano in carcere. È successo nei giorni scorsi a Olbia, dove Marco Manzo (30 anni, di Olbia) è stato prelevato dalle forze dell’ordine e trasferito nel penitenziario di Uta. Manzo, difeso dall’avvocato Pietro Carzedda, aveva ottenuto per due volte un provvedimento che gli consentiva di scontare una condanna a cinque anni di reclusione (detenzione di droga) fuori dal carcere. La condizione per restare libero è che seguisse un programma di recupero e le attività degli operatori sociali ai quali era stato affidato. Stando invece alle richieste del magistrato di sorveglianza, l’uomo è rientrato a Olbia e ha cessato le attività indicate nel programma di reinserimento. Il Tribunale di Sorveglianza ne ha ordinato l’arresto e il trasferimento a Uta per “l’espiazione della pena con le forme ordinarie”.

