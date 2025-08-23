VaiOnline
Via Porcu.
24 agosto 2025 alle 00:21

Presa d’assalto la libreria di strada 

L’idea della commerciante Mary Porta: regalati mille volumi in pochi mesi 

Era nato tutto per caso. Lasciata Casa Olla, di cui per anni aveva la gestione, la commerciante Mary Porta si era ritrovata con tanti libri, che aveva messo a disposizione dei frequentatori dell’antica domus. «Interrompere quel flusso, togliere alle persone la voglia di leggere» dice, «non mi sembrava giusto e così ho deciso di continuare questo scambio in un altro modo».

Fame di libri

L’altro modo è un gradino fuori dal suo negozio in via Porcu, dove ogni giorno Porta sistema libri di tutti i generi: thriller, romanzi, sussidiari e quant’altro. Sopra c’è una scritta “A chi serve, prenda”. E mattina e sera non fa a tempo a esporre fuori i volumi che questi sono già spariti: «Ne hanno preso più di mille in tre mesi, da quando abbiamo iniziato questa avventura».A fermarsi, «sono soprattutto gli anziani che magari hanno difficoltà a spostarsi a cercare una libreria e arrivano e ringraziano». Perché, «anche se da anni Quartu non ha una libreria, la voglia di leggere c’è, eccome. È un peccato che nessuno abbia più voluto aprire un’attività di questo tipo».

E basta fermarsi per poco tempo davanti al gradino del prendi e vai, per rendersi conto del flusso continuo di persone: arrivano, osservano, sfogliano e scelgono.

I lettori

«È una bellissima iniziativa che scopro solo ora» dice Marcella Rosas 61 anni con due libri sottobraccio, «non solo perché da l’opportunità di leggere ma anche perché, non neghiamolo, i libri costano tantissimo e poterli avere gratis per chi non può permetterselo, è molto importante. Anche perché non li devi restituire come magari in biblioteca, ma restano tuoi». Passa un attimo ed ecco Federica Cambarau 53 anni: «Non leggo tantissimo, adesso con questi telefonini si fa fatica a staccarsene, ma devo dire che iniziative come queste, trovare i libri così in un gradino di un negozio, sono molto importanti. È triste che in una città così grande non ci sia nemmeno una libreria».

Il regista

A lodare l’esperimento è anche il regista Giovanni Coda: «Il fatto che ancora non ci siano librerie in città è sicuramente una pecca, ma si lavora per cerare nuove prospettive. Un esempio è questa iniziativa e anche noi apriremo presto nello spazio della Social Gallery, un Social gallery caffè dove ci sarà una parte per lo scambio di libri». Ma i lettori possono stare tranquilli: chi vuole, può continuare a prendere i libri lasciati sopra il gradino e magari anche portarne altri per gli altri.

