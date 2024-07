Presa d’assalto la caletta vietata 

Qualcuno si ferma e legge il contenuto del cartello. Ma non si lascia condizionare dai divieti, va avanti e piazza ombrellone e spiaggina. Molti non si fermano nemmeno a osservare quella indicazione che vieta la sosta e la balneazione. Il luogo vietato è la piccola spiaggia che guarda verso l’Arco, monumento naturale di S’Archittu. I divieti nascono dalla necessità di garantire la sicurezza, e non sono certo una novità, visto che il costone che sovrasta la lingua di sabbia è a rischio crollo, giusto la scorsa estate un tratto di roccia è venuto giù. Intanto il Comune è al lavoro per far partire i lavori di contenimento e di messa in sicurezza.

L’Arco

Le ordinanze che impongono i divieti sono quelle del Comune e della Capitaneria, ma sembra sempre complicato dissuadere i villeggianti dal frequentare l’incantevole insenatura. Lo scorso anno qualche, giorno prima di Ferragosto, era stato attivato un servizio di informazione dei vigili urbani per avvertire i bagnanti che quella spiaggia era vietata, ma nel giro di poche ore, dopo la fine di quel servizio, i bagnanti avevano ripreso a frequentare la caletta. Accanto alla polizia municipale di Cuglieri anche la Forestale per far rispettare la normativa che tutela il monumento naturale e l’incolumità delle persone. La caletta famosa per il monumento naturale è un sito naturalistico tutelato dal 1993 dalla Regione, ma proprio la costante franosità del luogo rende difficile la sua salvaguardia, aggravata dalla presenza massiccia dei villeggianti. Questo scorcio di S’Archittu ha un fascino irresistibile, tutta la zona caratterizzata dal candore delle scogliere che ricordano paesaggi lunari è stata infatti negli anni set cinematografico per diversi registi, uno è di casa: Paolo Zucca ha ambientato diverse scene della sua fortunata pellicola “L’uomo che comprò la luna”.

Il Comune

«Dal primo agosto avremo i vigili stagionali che potranno effettuare controlli mirati» spiega il sindaco Andrea Loche. «Durante un incontro in prefettura, avvenuto qualche tempo fa, avevamo precisato che l’amministrazione ha necessità del supporto anche della Capitaneria di porto per far rispettare i divieti». Intanto gli uffici sono al lavoro per chiudere il lungo iter dell’intervento di messa in sicurezza: «Al momento siamo in attesa della conferma delle risorse» precisa il sindaco. In questi due anni sono stati effettuati, su richiesta delle Soprintendenze, vari controlli, sondaggi, carotaggi geologici. Appena arriverà la conferma delle risorse l’appalto potrà partire, visto che il progetto esecutivo è stato approvato.

