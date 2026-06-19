Prequalifiche a Brno, Ogura miglior tempo 

Brno. Ai Ogura su Aprilia Trackhouse ha centrato il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca classe MotoGp. Il pilota giapponese ha preceduto in 1'51”735 l'Aprilia ufficiale del leader del Mondiale Marco Bezzecchi (a 0”091) e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio (a 0”207). Quarta la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia ( 0”248) davanti al compagno di squadra e campione del mondo Marc Marquez (a 0”253), scivolato a inizio sessione. Il fratello, Alex Marquez (Ducati Gresini) resta sotto osservazione (in ripresa dal suo infortunio) e ha chiuso 15°.

Oggi prove libere e qualifiche dalle 10.05, Sprint race alle 15 (Sky e Tv8).

L’accordo

La notizia più importante di ieri è però l’annuncio di MotoGp Group e i 5 costruttori (Aprilia, Ducati, Honda, Ktm e Yamaha) della firma di un inedito accordo quadro sul campionato dal 2027 al 2031. Un passaggio storico per la MotoGP e i costruttori della Msma. L’accordo di cinque anni «dimostra un impegno condiviso nel plasmare un futuro entusiasmante e una visione unitaria per la sua prossima fase, confermando la presenza a lungo termine di tutti gli attuali costruttori in griglia», spiega la MotoGp nel suo sito ufficiale, «si basa su una forte sintonia tra la MotoGP e i costruttori sui pilastri fondamentali del campionato».

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