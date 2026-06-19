VaiOnline
MotoGp.
20 giugno 2026 alle 00:18

Prequalifiche a Brno, Ogura miglior tempo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Brno. Ai Ogura su Aprilia Trackhouse ha centrato il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca classe MotoGp. Il pilota giapponese ha preceduto in 1'51”735 l'Aprilia ufficiale del leader del Mondiale Marco Bezzecchi (a 0”091) e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio (a 0”207). Quarta la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia ( 0”248) davanti al compagno di squadra e campione del mondo Marc Marquez (a 0”253), scivolato a inizio sessione. Il fratello, Alex Marquez (Ducati Gresini) resta sotto osservazione (in ripresa dal suo infortunio) e ha chiuso 15°.

Oggi prove libere e qualifiche dalle 10.05, Sprint race alle 15 (Sky e Tv8).

L’accordo

La notizia più importante di ieri è però l’annuncio di MotoGp Group e i 5 costruttori (Aprilia, Ducati, Honda, Ktm e Yamaha) della firma di un inedito accordo quadro sul campionato dal 2027 al 2031. Un passaggio storico per la MotoGP e i costruttori della Msma. L’accordo di cinque anni «dimostra un impegno condiviso nel plasmare un futuro entusiasmante e una visione unitaria per la sua prossima fase, confermando la presenza a lungo termine di tutti gli attuali costruttori in griglia», spiega la MotoGp nel suo sito ufficiale, «si basa su una forte sintonia tra la MotoGP e i costruttori sui pilastri fondamentali del campionato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme incendi

Case e base militare lambite dal fuoco

Giornata infernale: fiamme a Decimomannu, San Sperate e Decimoputzu 
Angelo Cucca Laura Piras Sara Saiu
Maturità

Sorrisi al Classico, meno allo Scientifico

Quintiliano per la versione di latino, non semplice la prova di matematica 
Sara Marci
Il progetto contestato

Su Cala Finanza deciderà la Corte costituzionale?

Regione pronta al ricorso. Meloni: «Nessuno costruirà ville con vista mare». Contestata la governatrice 
Andrea Busia
La battaglia del leader di CiviCa 2024: «L’amministrazione rinuncia a introiti enormi per i prossimi 50 anni»

«Nuovo stadio di Cagliari, progetto da rivedere: troppi rischi per il Comune

Farris: meglio un impianto da 25mila posti, non condivido la scelta di realizzare l’albergo 
Alessandra Carta
La crisi

Nuovi raid, ira di Teheran su Israele

Ben Gvir: «Il Libano deve bruciare». Accordo Usa-Iran già in bilico 