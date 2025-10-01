«Prepariamo i giovani alle sfide del domani» 

La scuola sarda a contatto con il mondo della ricerca e proiettata nel futuro. Un obiettivo ambizioso, portato avanti negli ultimi due anni dal Crs4 con il progetto Riale-Eu, i cui risultati sono stati presentati ieri all’Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari nel corso dell’evento “Dalla Scienza alla Scuola in un click”. Tra l’aprile del 2023 e settembre di quest’anno, 1.579 studenti e studentesse appartenenti a 104 classi sarde hanno potuto accedere ai laboratori di 25 centri di ricerca europei, dalla Francia alla Norvegia, dalla Spagna alla Svezia, partecipando attivamente agli esperimenti. In che modo lo spiega Carole Salis, responsabile scientifica del progetto.

Il piano

«Una piattaforma permette di accedere da remoto al laboratorio mentre viene svolto l’esperimento scientifico. Gli studenti assistono e dialogano direttamente coi ricercatori, e possono conoscere tutto il ciclo di vita dell’esperimento nei settori più svariati, come fisica, tecnologie agrarie, geologia, genomica». Un modo per abbattere gli svantaggi dell’insularità e restare al passo con il futuro. «Riale-Eu sta innovando il modo in cui concepiamo l'educazione scientifica, eliminando le distanze fisiche e concettuali tra i laboratori di ricerca d'eccellenza e le aule scolastiche», sostiene Massimo Carpinelli, amministratore unico del Crs4. «Progetti come questo non solo rendono la scienza più concreta per chi la studia, ma sono l’occasione per creare un ponte tra mondo della ricerca e sistema educativo, affinché possiamo preparare le nuove generazioni alle sfide del domani». Nel corso della giornata sono arrivate anche le premiazioni per il contest “In Viaggio con la Scienza”, in cui le scuole partecipanti hanno raccontato la propria idea di ricerca scientifica. Per le medie, sul gradino più alto del podio è salita la 2A dell’Istituto Comprensivo Selargius 2, vincitrice di un tour nei dipartimenti di Studi Umanistici e di Fisica dell’Università di Napoli. Per le superiori, la 1B dell’Istituto Tecnico Agrario “Duca degli Abruzzi” di Elmas, che ha potuto visitare l’acceleratore di particelle dell’Università di Parigi.

La Regione

«Il futuro della Sardegna si gioca anche sulla conoscenza, sull’innovazione e sulla capacità di dialogare con la scienza. In una fase segnata da cambiamenti rapidi e profondi, dalla transizione digitale a quella ambientale, la scuola è il luogo decisivo per preparare i nostri ragazzi a queste sfide», commenta l’assessore regionale alla Programmazione e Bilancio Giuseppe Meloni. «Non solo il luogo in cui si apprende, ma anche lo spazio in cui creatività e consapevolezza generano nuove visioni per offrire alla nostra isola la capacità di crescere e guardare con fiducia al futuro». Tra gli ospiti dell’evento numerosi ricercatori di fama, come Marco Buttu dell’Istituto nazionale di Astrofisica. «Scambi di questo tipo sono importantissimi affinché il ricercatore condivida la sua esperienza e faccia capire agli studenti quanto siano importanti l’impegno e la passione, più che le doti specifiche di ciascuno. Non è necessario essere dei geni per raggiungere risultati strabilianti».

