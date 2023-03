Preparativi per l’arrivo dei campioni del windsurf 

Fervono i preparativi per l’edizione 2023 del Calasetta Water Sports Festival, evento che dal 2 al 18 giugno proporrà una serie di appuntamenti, che saranno sia di carattere sportivo/educativo/promozionale ma anche culturale e musicale.

Per il campionato del mondo di windsurf slalom è previsto l’arrivo a Calasetta di 150 atleti che soggiorneranno nella cittadina turistica isolana. La location sarà la spiaggia La Salina, considerata un vero e proprio paradiso per gli sport d’acqua e per il windsurf in particolare. Tra le attività previste, anche il coinvolgimento dei diversamente abili nel programma che precede gli eventi principali, grazie alla collaborazione della associazione onlus “Gli equilibristi”.

Sono previste le traversate Calasetta-Carloforte e Calasetta- Sant’Antioco: i percorsi saranno scelti in base alle condizioni meteo. «L'emozione di poter avere il campionato mondiale di windsurf a Calasetta è grande. Attendiamo - dice l’ideatore della manifestazione, Salvatore Casula - molti atleti da tutto il mondo e questo ci permetterà di poterci confrontare con culture diverse dalla nostra e sarà anche l'occasione per conoscere il mondo della vela oltre il nostro orizzonte sardo e italiano». (s. g.)

