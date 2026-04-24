Preparativi per i Concerti di primavera 

Si alza il sipario, a Iglesias, sulla ottava edizione della manifestazione culturale e musicale “I concerti di primavera” dal 3 maggio al 7 giugno. Quattro importanti concerti al teatro Electra di Iglesias, sotto la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furia.

Tutti i concerti avranno inizio alle 19.30. A inaugurare la stagione, il prossimo 3 maggio, sarà il concerto “Dialoghi tra Oriente ed Occidente”. A seguire, il 10 maggio, salirà sul palco il gruppo cameristico della Belle Epoque Ensemble con “Il caffè - concerto italiano tra fine ottocento e primo novecento”. Il 31 maggio, invece, sarà la volta del concerto “Divagazioni a dieci corde”. Il 7 giugno il sipario calerà con il concerto “Virtuoso” per pianoforte a quattro mani, del duo Carles Lama e Sofia Cabruja. Per assistere ai concerti è d'obbligo la prenotazione che può essere fissata, cliccando sul sito della associazione: infoantonstadler@gmail.com

Una rassegna fra musica e spettacolo fra le note di Puccini, Verdi, Bellini, Cajkovskij, Saint- Saens e Ravel. L’evento è curato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e dal Comune di Iglesias.

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