Preparatevi alla sfida Perché la vita è un match 

Sappiamo bene quanto la competizione sia capace d’influenzare le esperienze di ciascuno. Dalle attività agonistiche ai contesti professionali, il proprio bagaglio di competenze spesso non basta a ritagliarsi il giusto riconoscimento, obbligandoci a sgomitare tra i concorrenti con misure talvolta estreme e la speranza che il miraggio di un sogno non induca alla perdita di se stessi. Coesistere senza ferirsi diventa ancor più complicato quando entrano in gioco i sentimenti: nelle accezioni possibili della parola “amore”, le relazioni umane giungono a conseguenze tali da compromettere in pochi istanti, o per dettagli apparentemente privi di valore, legami che prima si sarebbero creduti indissolubili. Su questa linea, in una formula avvincente e solo apparentemente finalizzata all’intrattenimento distratto, Luca Guadagnino torna a dirigere un cast internazionale d’eccellenza nel suo “Challengers”, che per la prima volta vede ingaggiata la talentosa Zendaya chiamata a ricoprire il ruolo di protagonista.

La storia

In un pericoloso triangolo di coppia che si autoalimenta perpetuamente fra passione e ambizione, dove tutto appare lecito pur di raggiungere il proprio scopo, due promesse del tennis metteranno in discussione la loro amicizia per l’interesse comune nei confronti di una provocante atleta. Patrick Zweig e Art Donaldson sono cresciuti insieme, condividendo l’attitudine allo sport che li ha uniti negli anni come due fratelli. Assistendo all’entusiasmante match che decreta la vittoria della campionessa Tashi Duncan, rimangono del tutto impressionati dalla sua bellezza e dal suo carisma. Dopo essersi conosciuti meglio ad una festa i tre si accorgono subito di una reciproca attrazione, innescando una sottile ma evidente rivalità. Ad impartire le regole - tuttavia - sarà soltanto lei, mettendo a dura prova la fiducia tra i litiganti e stabilendo la possibilità di farsi avanti in base ai risultati conseguiti negli incontri sportivi. In anni di vecchie complicità e trascorsi amorosi, il campo di gioco sancirà la determinazione dei contendenti ponendoli allo scoperto tra segreti e bugie inconfessabili. Come una palla che rimbalza tra una sezione e l’altra dello spazio al battito di due racchette, l’articolato intreccio narrativo ricostruisce tra passato e presente le vicende dei protagonisti; pur finendo trascinati senza sosta in differenti fasi temporali, Guadagnino si dimostra abilissimo nel maneggiare il racconto senza perdere mai il filo, informando volta per volta lo spettatore sulle questioni che interessano i singoli soggetti e su quanto le azioni di partenza condizionino quelle future. A questo proposito, l’utilizzo della macchina da presa acquista spessore dai ricorrenti slow motion e dagli audaci cambi di prospettiva, che infondono dinamicità alle scene e catalizzano l’attenzione nelle fasi di scontro come nelle sequenze dialogate ad alto carico emotivo. Del tutto convincente anche il lavoro compiuto dagli attori, per aver dato il massimo nel far trasparire le differenti conflittualità e la propria evoluzione interiore. L’ultima fatica di Guadagnino è - a conti fatti - un autentico match point, che inchioderà sulla sedia per tutta la durata della proiezione dimostrando quanto alle prodezze tecniche possa felicemente associarsi un contenuto espressivo dalla profondità non scontata.

RIPRODUZIONE RISERVATA