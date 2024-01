«Preparare dolci? È la mia medicina» 

«Il laboratorio e il negozio sono la mia medicina». Sara Marceddu, 45 anni, ne è convinta: «Ho aperto la pasticceria dopo aver sconfitto due mali: un linfoma di Hodgkin prima e una leucemia dopo. Dar vita al progetto in un momento in cui il suo fisico chiedeva assoluto riposo non è stato semplice, ma io qui dentro non penso al dolore fisico, riesco a superarlo».

La storia

La passione per i dolci e la pasticceria nascono in tenera età: in famiglia la nonna riteneva fondamentale saper fare i dolci, in particolare quelli della tradizione sarda, con un occhio di riguardo alla decorazione dei biscotti. «Lavoravo in un negozio di frutta e verdura, ma quando fui colpita dal linfoma a 30 anni, cucinare dolci nonostante le poche forze fisiche diventò un modo per sentirmi viva, per scaricare tutto lo stress accumulato — ricorda Sara — mettere le mani in pasta mi faceva sentire bene».

La strada

L’idea di una pasticceria è nata solo dopo essere guarita dalla leucemia, quando ha iniziato a seguire dei corsi per dolci. Sebbene fosse guarita, il suo fisico ancora risentiva delle cure appena terminate: «Mio marito», prosegue Sara Marceddu, «non era d’accordo che aprissi un laboratorio in quel momento, ma la voglia di riprendere in mano la mia vita era troppo forte» prosegue la donna. Ha trovato un piccolo locale in via Cagliari e firmato il contratto.

La leucemia

Ma evidentemente il destino aveva in serbo per lei l’ennesima prova: una recidiva di leucemia l’ha costretta infatti a mettere temporaneamente il suo progetto in un cassetto. «In quel momento il mio sogno sembrava essersi infranto in mille pezzi; i primi giorni piangevo non tanto per la diagnosi e la malattia quanto per il mio progetto accantonato», ricorda Sara con gli occhi velati di lacrime.

Ma la disperazione è durata solo qualche giorno, perché l’idea di aprire un laboratorio tutto suo è stata più forte della malattia. Dopo il trapianto di midollo, Sara è tornata a casa per terminare le cure, ed proprio durante un viaggio in macchina ha notato le vetrine di quella che è diventata poi la sua pasticceria a Monastir: «Io ero ancora molto debole, non riuscivo neanche a fare un gradino dentro casa, però quando vidi quelle vetrine è stato più forte di me: quella sarebbe stata la mia pasticceria», racconta la donna tra i fiori, i cuori e le mura di colore rosa che decorano l’attività.

La svolta

Contro il parere di tutti — del marito e stavolta anche dei proprietari del locale che temevano per il suo fisico così provato dalle terapie — nel 2020, in pieno Covid, Sara ha realizzato il suo sogno: prima ha aperto un laboratorio di pasticceria e poi il negozio dove attraverso un croissant, un pasticcino e un cappuccino dalla schiuma rosa, offre un sorriso e un momento di relax ai suoi clienti.

«Io sono guarita qui dentro, offrendo a chi entra un momento di spensierate. Tutto questo affetto mi dimostra che forse sono riuscita nel mio intento: trovare e far trovare qui dentro un po’ di gioia, cinque minuti di relax per staccare dalla propria quotidianità», chiude Sara.

