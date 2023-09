Preolimpico,  oggi c’è Italia-Usa  

Una giornata di lavoro in palestra per le azzurre dell’Italvolley. Dopo il break di ieri, il torneo preolimpico in corso a Lodz, in Polonia, entra da oggi nel vivo con gli scontri diretti tra le prime quattro del girone C, che qualifica due squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia e gli Stati Uniti del coach Karch Kiraly, che guidano la classifica a punteggio pieno, si affrontano oggi all’Atlat Arena con inizio alle 20,45. Entrambe hanno vinto le prime quattro partite, un solo set perso dalle azzurre, due dalle statunitensi. Sarà il primo tentativo di fuga in solitaria, quando sarà noto il risultato della sfida tra le altre due contendenti, Germania e Polonia.

Il cambio

Nel match vittorioso con la Colombia, Davide Mazzanti ha operato un ampio turn over facendo rifiatare le titolari e utilizzando chi aveva visto prevalentemente dalla panchina le tre partite precedenti. Così Villani (16 punti), Lubian (14) Sylvia Nwakalor (11) e Degradi (10) hanno risposto presente e dimostrato ancora una volta la loro affidabilità. Il tecnico ha poi messo tutti in guardia sottolineando che le avversarie sono diverse da quelle affrontate nella Nation League e stanno dimostrando tutta la loro solidità. Mercoledì le prime sorprese hanno allungato la classifica del girone, con la sconfitta della Polonia con la Thailandia al quinto set, e la sofferenza della Germania con la Slovenia battuta in rimonta 3-2.

Il rush finale andrà avanti sabato con Italia-Germania (alle 20,45) e domenica con Italia-Polonia (20,30). I calcoli sulle possibili combinazioni di risultati che potrebbero favorire l’Italia sono già iniziati.

Classifica : Italia (4 vittorie) e USA (4v) 12, Germania (4v) e Polonia (3v) 10, Thailandia (1v) 2, Corea del Sud e Slovenia 1, Colombia 0

