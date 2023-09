Preolimpico: l’Italia vince ancora 

Lodz. Ancora una vittoria, la quarta in quattro partite, per l’Italia del volley. Nel torneo Preolimpico femminile in corso a Lodz, in Polonia, la squadra di Mazzanti ha battuto la Colombia 3-0 (25-15, 25-20, 25-20) e guida la classifica guardata a vista da Stati Uniti, Germania e Polonia. Il girone C, composto da otto squadre, qualifica direttamente le prime due alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre hanno faticato solo nel terzo set, poi l’allungo decisivo firmato da Villani, Lubian, Sylvia Nwakalor e Degradi.

Mazzanti ha lasciato a riposo Ekaterina Antropova, dopo i 34 punti di martedì con la Thailandia. Ieri giusto qualche scampolo di partita e due punti a referto. Contro la Colombia le ragazze (non c’era Alessia Orro, infortunata) partono forte, in un monologo chiuso Villani (16 punti a fine partita). Nel secondo set si sveglia la Colombia che resta avanti sino all’11-12, poi il sorpasso di Villani, l’allungo con il muro di Squarcini e l’ace di Lubian (14 punti) che chiude il set. Anche nel terzo si resta in equilibrio, sull’11-11 diventano decisive le giocate di Lubian e Nwakalor (11 punti) ma la Colombia si riavvicina, 18-16. L’Italia mantiene i nervi saldi e chiude dopo un pallonetto di Villani e un primo tempo di Lubian.

Oggi giornata di riposo, da domani con Italia-Stati Uniti e Germania-Polonia iniziano gli scontri diretti che decideranno chi andrà a Parigi. Sabato l’Italia tornerà in campo contro la Germania, domenica sera si chiude con la Polonia.

RIPRODUZIONE RISERVATA