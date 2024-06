Preolimpico, azzurri pronti 

L'Italia vince a Madrid contro la Spagna dopo un supplementare: 87-84 al termine di un'amichevole tutt'altro che morbida, con la difesa spagnola piuttosto rude e tollerata dagli arbitri. Proprio per questo è stato un test davvero probante. Grande protagonista Spissu, più play nel primo tempo (6 assist in totale) e ottimo realizzatore nel secondo e nell'overtime, 4/8 dall'arco come a dimostrare a dirigenti e tifosi del Saragozza che hanno fatto benissimo a metterlo sotto contratto. Domani la Nazionale di Pozzecco si trasferisce a Miami e poi andrà in Portorico per i preliminari dell'Olimpiade di Parigi.

Cenni di cronaca

Nonostante la grande partenza sul 10-1 propiziata dall'asse Spissu-Melli, l'Italia non riesce a controllare e la Spagna nel secondo quarto rimonta e va al riposo in vantaggio 33-28. Nel terzo quarto la squadra guidata da Scariolo prova a scappare (+9) ma gli azzurri rientrano. Poi in volata sembrano farcela dopo l'assist del sassarese per la tripla di Tonut, ma Llull in equilibrio precario trova il canestro del pareggio: 73-73. Nel supplementare espulso Melli per il secondo tecnico ma Spissu con una tripla e una rubata per il contropiede di Tonut tiene l'Italia avanti: 80-74. La Spagna continua a difendere cattiva e una bomba di Aldama riapre i giochi e si porta a -1 con palla in mano, ma gli azzurri difendono benissimo e Gallinari recupera il rimbalzo decisivo.

Tabellino Italia : Spissu 14, Mannion 8, Abass, Tonut 12, Gallinari 16, Melli 8, Ricci 4, Bortolani ne, Caruso, Polonara 8, Pajola 8, Petrucelli 9.

