Preoccupazione per il palco nella spiaggia di Tuerredda 

Un altro attacco, l’ennesimo, alla spiaggia di Tuerredda. A denunciarlo è il Gruppo di intervento giuridico. «In questi giorni la spiaggia di Tuerredda», scrive Stefano Deliperi, «è teatro di una pesantissima aggressione per la realizzazione di un evento non conosciuto in base a eventuali ignote autorizzazioni. Un palco, chiasso, centinaia e centinaia di persone, tavoloni e panche per un evento indimenticabile». L’ennesimo episodio, prosegue il Grig, di «sistematico iper-sfruttamento turistico-balneare, fatto di chioschi, stabilimenti, allestimenti per eventi, ombrelloni e chi più ne ha più ne metta».

Una situazione sulla quale il Comune di Teulada può fare poco o niente. Lo spiega il sindaco Angelo Milia. «Non avendo competenza sulle aree demaniali, il Comune si è limitato a dare alla Regione, ente preposto al rilascio dell’autorizzazione, un proprio contributo all’istruzione del parere, avendo cura di porre in evidenza il quadro urbanistico locale e la criticità della spiaggia di Tuerredda». Di altro tono, benché convergente, il parere di Antonello Tanas, dai banchi dell’opposizione in Consiglio: «Le autorizzazioni balneari sono spesso atti emanati da autorità che non tengono nel dovuto conto le prerogative degli enti locali nella gestione e tutela del proprio territorio».

