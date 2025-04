«Preoccupati per un albero pericolante» 

In piazza Settimio Severo, a pochi passi dalle abitazioni, una situazione di potenziale pericolo non fa dormire sonni tranquilli ai residenti. Poco oltre la scuola dell’infanzia di via Decio Mure, un albero si presenta piegato e a rischio crollo.

A lanciare l’allarme è Andrea Campanella, abitante della zona, che aggiunge: «Un mese fa un pezzo di tronco è caduto. Per fortuna è successo di notte, se avesse colpito qualcuno avrebbe potuto ucciderlo». Nell’area già diversi alberi sono stati abbattuti per il precario stato di salute dei tronchi, in molti casi marciti. Ma non è l’unica lamentela: nella piazza ci sono anche problemi legati alla visibilità e all’illuminazione pubblica. E la colpa è ancora delle piante. «Abbiamo due lampioni completamente coperti dagli alberi», riferisce ancora Campanella. I disagi in questo caso riguardano soprattutto chi rincasa nelle ore serali, che si ritrova spesso al buio.

RIPRODUZIONE RISERVATA