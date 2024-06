«Preoccupa il consumo di alcol e droga» 

«Tutte le segnalazioni e gli esposti vengono presi in considerazione e sono oggetto di approfondimenti e, se necessario, di interventi. Ci facciamo carico seriamente e appassionatamente della sicurezza di tutti. E i risultati, oggettivi, delle attività di queste ultime settimane, per restare solo sui fatti più gravi, lo confermano: i responsabili dell’omicidio al pub, delle rapine alla Marina e dell’aggressione all’anziana a Stampace sono stati identificati in poco tempo. E sul fronte dello spaccio in cinque mesi ci sono stati già 40 arresti». Il questore Rosanna Lavezzaro, nel suo ufficio al secondo piano di via Amat, osserva le cartelle sistemate sul tavolo: all’interno ci sono i resoconti delle attività e degli esposti arrivati in questura dal 2020. «Le denunce sono sempre le stesse. Cagliari, sul fronte della sicurezza, non è peggiorata e non è meno sicura rispetto a quattro anni fa. Ha semplicemente i problemi delle grandi città». E se c’è un fenomeno che la preoccupa, questo è «l’abuso di alcol e droghe tra i ragazzini, dai 14 ai 20 anni, che provoca anche un aumento dell’aggressività». Questo diventa anche un problema sociale: aspetto non di competenza delle forze dell’ordine e che necessita di un’analisi con tutte le istituzioni ed esperti di sociologia e psicologia.

Traffici e spaccio

E proprio alla droga sono riservati numerosi sforzi da parte degli investigatori della Squadra Mobile e degli agenti delle Volanti. Due i piani su cui la Polizia agisce: le grandi inchieste, per sgominare i traffici ingenti di sostanze stupefacenti, e le attività per contenere lo spaccio nelle piazze e nelle strade, problema sentito dai cittadini. «Nei primi cinque mesi di quest’anno sono stati fatti 40 arresti, in flagranza, per spaccio contro i 16 dello stesso periodo del 2023», sottolinea il capo della Mobile, Emanuele Fattori. Per non parlare dei sequestri di droga: 9 i chili intercettati l’anno scorso, da gennaio a maggio, mentre nei primi cinque mesi del 2024 sono stati 88 con un’operazione singola importantissima che ha permesso di sequestrare ben 30 chili di cocaina», ricorda il questore.

Le risposte

I cittadini chiedono sempre più controlli e sicurezza per prevenire i reati, nella speranza che non accada mai niente. Questo potrebbe avvenire in un mondo ideale. «C’è grande tristezza per l’omicidio avvenuto nel weekend, così come per le rapine ai danni di giovanissimi e per l’aggressione all’anziana», replica il questore. «Ma noi abbiamo subito dato risposte concrete, identificando i responsabili e facendolo in pochissimo tempo». E grazie a un’altra attività investigativa, i poliziotti della Mobile hanno denunciato due cittadini campani (che hanno poi ricevuto il foglio di via a firma del questore) per i furti in auto con la tecnica della foratura degli pneumatici. In sostanza avvisavano il proprietario di una vettura che aveva una gomma a terra: uno si proponeva anche per aiutare il malcapitato nella sostituzione della ruota mentre il complice portava via quanto trovava nell’abitacolo. «Anche in questo caso», evidenzia Fattori, «siamo intervenuti subito, identificando i due uomini, residenti in Campania, e denunciandoli per il danneggiamento del mezzo. Hanno dovuto lasciare il comune di Cagliari».

Le identificazioni

Un aspetto importante nella risoluzione di molte indagini e attività di Polizia è la conoscenza del territorio e dei personaggi, anche stranieri, sospetti. «C’è una capillare attività di controllo del territorio con le identificazioni di chi orbita in contesti di degrado e della micro criminalità», sottolinea il dirigente della Squadra Volante, Massimo Imbimbo. «Rispetto all’anno scorso sono state identificate 21mila persone, il 20 per cento in più di quanto avvenuto nel 2023. E poi c’è l’applicazione YouPol: consente di denunciare, anche in forma anonima, episodi di spaccio, violenza di genere e bullismo. Segnalazioni raccolte dalla nostra centrale operativa in tempo reale e prese subito in considerazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA