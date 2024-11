Prenotazioni per i mercatini 

È già tempo di pensare ai mercatini di Natale. A Carloforte il tradizionale mercatino degli hobbisti si svolgerà in piazza Repubblica: sei gazebo saranno riservati agli hobbisti locali, gli spazi potranno essere anche condivisi da un massimo di due hobbisti. Le caratteristiche bancarelle con le produzioni artistiche e di artigianato contribuiranno a creare la tipica atmosfera delle feste: il Comune mette a disposizioni sei gazebo . Per rientrare nella definizione di hobbista è necessario «non svolgere in forma professionale l’attività commerciale oggetto dell’iniziativa - si legge nel modulo del Comune - le opere esposte e vendute sono frutto dell’ingegno e della fantasia dell’hobbista in modo artigianale e soltanto con i propri mezzi». Il mercatino di Natale sarà aperto tutti i giorni, dal 6 al 31 dicembre, dalle 9-30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20 in piazza Repubblica. (a. pa.)

