Prenotazioni, la doccia fredda «Richiami tra qualche mese» 

La giornata di un sardo qualunque in cerca di assistenza sanitaria inizia al telefono, di prima mattina. Col sottofondo della musichetta che lo invita a restare in attesa per non perdere la priorità acquisita. Ci vogliono un minuto e 37 secondi perché il messaggio registrato lasci posto a una voce umana e reale. Meno per infrangere il sogno di poter ottenere una prenotazione per effettuare un “banale” esame. «Mi dispiace, le agende sono chiuse», quasi si scusa l’impiegata del Cup, impossibilitata a indicare una qualsivoglia data. «Non possiamo accettare prenotazioni, mi dispiace». Insistere non serve. Ma può anche capitare che la sera prima ti informino che l’intervento al cuore programmato da un anno salti e venga spostato a data da destinarsi.

Nessuno spazio libero

«Benvenuto, lei è in linea con il Centro unificato di prenotazione sanitaria della Regione Sardegna»: è questo il buongiorno della mattina trascorsa in compagnia degli operatori dello 070-474747. Si parte sette minuti dopo le nove, con il primo tentativo che non regala il risultato sperato. Davanti a un ipotetico padre che ha bisogno di prenotare una colonscopia, la risposta del gentile impiegato si fa attendere. Non sembra un buon segno: dopo quattro minuti e quaranta si scopre che non c’è posto a Cagliari, così come in tutta la Sardegna. «Non c’è disponibilità», spiega l’uomo al di là della cornetta. E a domanda: «Quando riapriranno le agende?», risponde che non lo sa. «Le conviene richiamare ogni tanto». Un po’ come tentare la sorte, sperando che sia il giorno fortunato e la visita giusta. Perché nel caso si avesse bisogno di effettuare un elettrocardiogramma esiste una data certa: a maggio c’è posto.

Una fortuna inattesa

Destino sicuramente migliore tocca a una giovane donna che - consapevole dell’importanza della prevenzione - ambisce a una mammografia. Ricomponiamo il numero magico, questa volta siamo in linea con Valentina: «Il primo posto libero è il 7 marzo, in via Turati, a Quartu». Sorte decisamente più infelice tocca a chi attende di essere visitato da un reumatologo. «Buongiorno, sono Rita, come posso aiutarla?», chiude un occhio davanti all’impegnativa evidentemente non presente, e si presta a fare una simulazione. «Per il momento siamo a fine ottobre». Che in cifre equivale a quasi otto mesi di attesa: 240 giorni. «Ma può cambiare di ora in ora», dice davanti all’incredulo malato, che ritenta: «Ma non c’è disponibilità prima? In qualsiasi struttura sarda?». Niente da fare.