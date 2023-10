Prenotazioni aperte in Comune per il “Microchip day” 

L’amministrazione comunale di Tratalias in collaborazione con il servizio veterinario della Asl di Carbonia intende organizzare in paese il “Chip Day”: si tratta di una giornata dedicata all’applicazione gratuita del microchip e all’iscrizione all’anagrafe canina obbligatoria. Gli interessati possono prenotare telefonicamente o tramite mail presso l’ufficio di Polizia locale e saranno inseriti in una lista di prenotazione progressiva che indica orario e giorno in cui il cane verrà anagrafato. Al momento della prenotazione (si può chiamare allo 0781. 697023, interno 923) è necessario rilasciare un recapito telefonico, nome e cognome ed il numero di cani che si intende registrare. (f. m.)

