Prenotazioni al camposanto, pratiche sbloccate 

A Oristano diversi cittadini hanno chiesto al Comune un’area per costruire una tomba o una cappella di famiglia. Adesso, dopo una ricognizione degli spazi nei cimiteri comunali, quelle richieste possono finalmente trovare una risposta.

«Le domande accumulate negli ultimi anni sono circa quindici – spiega l’assessora ai Servizi cimiteriali Maria Bonaria Zedda –. Ma serviva una mappatura delle aree assegnabili. Gli uffici hanno fatto un lavoro veramente importante, mettendo insieme planimetrie e fotografie e individuando in modo puntuale tutti i lotti disponibili». Sono 43 quelli individuati allo stato attuale, per una superficie complessiva di circa 370 metri quadrati. Le aree non hanno tutte le stesse dimensioni e sono distribuite nei cimiteri di San Pietro, Silì, Donigala Fenughedu, Nuraxinieddu e Massama. Il censimento ha permesso di capire quali spazi siano realmente liberi e possano essere utilizzati per nuove concessioni, mettendo anche ordine nella documentazione dei cimiteri. «In alcuni casi erano aree già assegnate in passato – aggiunge Zedda – che sono tornate nella disponibilità del Comune perché il richiedente ha rinunciato a effettuare i lavori oppure perché è venuto a mancare».

Il Comune ha verificato gli spazi. Un passaggio che consente di dare una risposta a chi attende da tempo. Fino a oggi, infatti, non esisteva una graduatoria vera e propria.

La stessa determina ricorda che le domande erano state raccolte attraverso una procedura “a sportello”. Ora, invece, c’è un ordine preciso: le richieste saranno considerate in base alla data di presentazione. Gli uffici potranno quindi convocare i cittadini partendo dalla domanda più vecchia e procedere con l’assegnazione degli spazi. Resta un passaggio da completare: l’approvazione dell’elenco non significa che la concessione sia già stata assegnata, ma dà il via alla procedura vera e propria. Da considerare anche i costi. Il tariffario comunale prevede, ad esempio, 6 mila euro per una tomba di due posti completa di rivestimento e 26 mila euro per un’edicola funeraria da otto posti e otto ossari. Si tratta delle tariffe relative ai manufatti e non, quindi, del costo complessivo che un privato dovrà sostenere per realizzare una struttura su un’area concessa. C’è poi il capitolo loculi (il costo della concessione di un posto di sepoltura oggi è di 1.820,70 euro). Il Comune dispone di un finanziamento di 300 mila euro per realizzare due nuove batterie da 160 loculi ciascuna. Il prossimo passaggio sarà la manifestazione di interesse per affidare i lavori.

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