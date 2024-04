Prenotazione per gli screening dedicati alla prevenzione 

A Gonnesa sono in arrivo gli screening gratuiti per i cittadini promossi dall’amministrazione comunale. Si svolgeranno tra giugno e settembre e sarà possibile prenotarli da maggio. «Riguarderanno alcune patologie - dice Giorgio Lenzu, vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali - un’opportunità ancora più importante considerando le difficoltà del sistema sanitario nazionale e le lunghe file d’attesa anche per i controlli di prevenzione». Riguarderanno la tiroide, i reni (dai 40 anni), il fegato e colicisti (dai 40 anni), seno (dai 35 anni) e prostata (dai 50 anni). «Sarà importante comunicare l’impossibilità di presentarsi all’appuntamento - dice Lenzu - per darci la possibilità di scorrere le richieste registrate in ordine di arrivo». (a.pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA