Prendono il via i nuovi lavori nella piscina comunale 

Al via i lavori di completamento della piscina comunale di Sanluri. Dalla Regione è arrivato l’okay all’integrazione al progetto di ulteriori opere per un costo di 54.223 euro, somma che rientra nel contributo di un milione e 100 mila euro del Comune. Lo stesso progetto prevedeva già le opere volte a ridare piena funzionalità alla struttura, soprattutto alla realizzazione di una vasca per bambini, proprio il settore che dall’inaugurazione, avvenuta lo scorso luglio, è quello più richiesto da tutto il Medio Campidano, soprattutto per iniziative inserite all’interno del calendario estivo. «Nel programma – ricorda il sindaco Alberto Urpi – avevamo previsto l’ulteriore investimento per rendere la piscina pienamente fruibile da tutti, senza limiti d’età. Oltre alla vasca per i piccoli, ci sarà anche uno spazio per lettini e ombrelloni che prenderà il posto delle antiche gradinate e di altre vecchie costruzioni che verranno demolite. Altri servizi importanti saranno la sistemazione degli accessi all’impianto e i parcheggi, indispensabili per evitare disagi agli sportivi e alle famiglie». Urpi ricorda che «la scelta del luogo, nel vecchio campo sportivo San Martino, è nata con l’obiettivo di collegare l’area con l’ex tracciato della 131 che confina con cittadella sportiva, piscina e bocciodromo». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA