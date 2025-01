Prendono il via i lavori  per ampliare l’ecocentro 

Il Comune di Sanluri ha avviato le procedure per l’affidamento dei lavori che consentiranno di ampliare l’ecocentro, in via delle Aie.

L’intervento è possibile in virtù di un finanziamento regionale di 40mila euro e ad altri due stanziamenti comunali, prima il cofinanziamento di 20 mila euro e poi l’integrazione di 100 mila per consentire la raccolta di nuovi materiali.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di dotare l’area di uno spazio allargato tale da potenziare la differenziata, eliminare il diffuso fenomeno di abbandono dei rifiuti nelle campagne e nelle periferie, fare in modo che diventi un punto di riferimento per l’utenza sul territorio, questo perché la struttura è gestita dall’Unione del Comuni Marmilla.

«Il nostro impegno per l’ambiente – ricorda il sindaco, Alberto Urpi – continua nella direzione di azioni concrete per il miglioramento e l’ottimizzazione della raccolta differenziata. Durante il cantiere faremo in modo di non creare disagi agli utenti, mettendo a loro disposizione informazioni e istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti». All’interno della struttura ci saranno cassoni scarrabili che aumenteranno di numero e perciò garantiranno maggiore continuità nelle operazioni di scarico, limitando così i tempi di attesa. Salvo intoppi, entro l’estate i lavori dovrebbero essere completati. ( s. r. )

