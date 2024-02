«L’analisi del voto non è difficile da fare: abbiamo perso». Sono le 20,26 quando Renato Soru comincia a parlare nel suo quartier generale di Cagliari, al civico 81 del Corso Vittorio Emanuele, lì dove il leader della Coalizione sarda si era presentato anche di mattina alle 10, per un’oretta. Poi quel 5 per cento di iniziale consenso (dopo un pugno di sezioni scrutinate) gli aveva fatto intuire la tendenza spingendolo a lasciare la sede della Rivoluzione gentile. In serata il ritorno, a giochi ormai definiti.

L’analisi

«Prendo atto della sconfitta – ha continuato l’ex governatore -, è evidente che non superiamo il 10 per cento». Ovvero lo sbarramento previsto dalla legge elettorale per entrare nella ripartizione dei seggi. «Ho aspettato per avere maggiore chiarezza», ha proseguito il leader del Polo regionalista. Non fosse altro che a metà pomeriggio il traguardo è sembrato raggiungibile, man man che al civico 81 arrivavano i dati dei rappresentanti di lista. Invece Progetto Sardegna e alleati si sono fermati al 7,9 per cento. Inchiodati sotto una soglia che è stata superata solo in una manciata di sezioni, sparse nell’Isola. Troppo poche per permettere alla Rivoluzione gentile di varcare la soglia del Consiglio regionale. Soru ha chiuso invece all’8,6, con oltre 60mila voti.

L’ammissione

«Non nascondo la delusione profonda – ha precisato l’ex governatore -: tutti i dati che avevamo, non solo sondaggi ma anche percezioni, ci lasciavano intravedere un risultato diverso. Ma questa è la decisione della Sardegna. Questa è la democrazia: qualche volta si vince, altre si perde. Però sono contento di quanto fatto e lo rifarei». Proprio sul cammino iniziato alle porte dello scorso autunno, Soru ha spiegato: «Abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale e incontrato tantissima gente, abbiamo vissuto quest’avventura con fiducia e generosità e in maniera anche affettuosa». Il fondatore della Coalizione sarda si dice comunque «orgoglioso per questo lungo percorso, di cui «rivendico le proposte fatte che resteranno un piccolo patrimonio per chi vorrà prenderle in considerazione».

I dati

La Coalizione sarda è un cartello elettorale con cinque liste. A fare da traino, Progetto Sardegna, il nome che a Soru portò fortuna nel 2004. A distanza di vent'anni, la lista del candidato presidente non ha sfondato: quando le sezioni scrutinate erano 1.771 (su 1.844), il consenso era al 3,4. Non inferiore a diverse liste degli altri due schieramenti, ma Soru avrebbe avuto bisogno di un Progetto Sardegna più forte per superare lo sbarramento, problema che gli avversari di centrosinistra e centrodestra non hanno avuto essendo più numerosi (erano rispettivamente dieci e nove liste). All’interno della Rivoluzione gentile, all’1,5 ecco +Europa-Azione, il matrimonio sardo tra Bonino e Calenda, all’1,6 c’è Vota Sardigna, il cartello elettorale che ha messo insieme Irs, ProgRes e Sardegna chiama Sardegna. Ex equo per Liberu e Rifondazione, allo 0,7 per cento.

Il futuro

La Coalizione sarda non finisce con queste Regionali di febbraio. «Proseguiremo l’impegno politico in qualche modo», ha assicurato Soru. Presto per dire se il leader sarà ancora lui. Di sicuro il rammarico c’è. Il candidato presidente s’interroga sul fatto che «cinque mesi» possano non essere stati «sufficienti per far conoscere il nostro progetto, specie in un tempo in cui il bipolarismo è radicato». Si aggiungano «le manganellate di Pisa» su cui «l’appello al voto utile» può aver attecchito, stando al ragionamento di Soru.

Il saluto

Quando il capo della Rivoluzione gentile commenta il voto, il verdetto delle urne è ancora incerto. «Farò gli auguri a chi vincerà». Ma a domanda precisa sull’arrivo nell’Isola di Conte e Schlein, Soru risponde: «Sono contento per il loro turismo in Sardegna». I suoi ridono. Partono gli applausi. Nel quartier generale della Coalizione sarda le Regionali 2024 finiscono così.

RIPRODUZIONE RISERVATA