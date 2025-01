«Prendiamoci i punti persi all’andata» 

Il Torino alle spalle, la Lazio nel mirino. «Nell’arco di un campionato purtroppo possono capitare dei passaggi a vuoto. In questa stagione ci è successo due volte, contro l’Empoli e venerdì scorso a Torino». Nessun campanello d’allarme, assicura Gabriele Zappa. «Per il resto abbiamo fatto delle buone gare, restando dentro il match per buona parte dell’incontro, anche in partite come quelle contro Inter e Napoli, quando alla fine sono arrivate delle dure sconfitte in termini di gol subiti», afferma il terzino del Cagliari in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport.

L’andata

Testa alla Lazio. «All’andata all’Olimpico giocammo una buona partita», ricorda Zappa. «Anche quando siamo rimasti in 9 abbiamo sofferto, ma senza subire la Lazio e addirittura negli ultimi minuti, su calcio d’angolo, abbiamo avuto una potenziale occasione per pareggiarla. Purtroppo non siamo riusciti a raccogliere punti, cercheremo allora di farlo lunedì sera alla Domus davanti ai nostri tifosi».

Il rinnovo

Zappa è alla quinta stagione in rossoblù e ha appena rinnovato sino al 2030. «La soddisfazione per aver raggiunto questo traguardo è tanta», ammette. «Sono stato molto bene in questi miei primi cinque anni a Cagliari, mi auguro di continuare così: questa è diventata la mia famiglia».

RIPRODUZIONE RISERVATA