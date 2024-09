Prendi la mira Zito, è la tua partita 

Tiro all’incrocio sul lancio di Dossena, il gol al Napoli al 95’ è nella leggenda e quell’1-1 in extremis si è rivelato decisivo nell’ultima salvezza. Non era una partita come le altre poi, ma la più attesa dai tifosi rossoblù. Così, Zito Luvumbo è entrato di diritto nella storia del Cagliari. Sempre e per sempre. Da allora, però, non ha più segnato. Nemmeno in Coppa Italia o con la maglia dell’Angola. Un’astinenza lunga sette mesi che qualche interrogativo lo pone, inevitabilmente, considerato anche il problema sotto porta della squadra di Nicola, in rete solo una volta (con Piccoli contro il Como) nelle prime cinque giornate di campionato. E se la traversa colpita a Lecce ancora trema, il tiraccio con la porta spalancata martedì nel match con la Cremonese grida vendetta. «Tranquilli, prima o poi si sbloccherà e, vedrete, segnerà più dell’anno scorso», ha assicurato l’allenatore. Puntualizzando: «Io certo non glielo faccio pesare. Del resto, gli chiedo di lavorare per la squadra e lui questo lo sta facendo».

Numeri impietosi

Al di là delle buone sensazioni sulle prospettive e al netto delle sue qualità (indiscusse) e delle potenzialità, i numeri sono impietosi per l’attaccante africano. Pur giocando praticamente sempre (ha una media di ottanta minuti a partita), calcia pochissimo in porta, e male pure. E ha una percentuale altissima di contrasti persi. Anche se il dato che più sorprende in negativo sono i 15 falli commessi (contro gli 8 subiti). Proprio lui, risulta così uno dei giocatori più fallosi della Serie A. Quasi un segnale di frustrazione nella ricerca continua di una condizione atletica ottimale, innanzitutto, e della giocata che spacchi, ma che fatica ad arrivare. È anche vero che gli avversari - conoscendolo ormai e temendolo quindi - studiano tutti i modi possibili per fermarlo o limitarlo. Per quanto possibile.

Parma nel destino

Avanti tutta a testa alta. Zito morde il freno, in certi allenamenti sembra irrefrenabile, talvolta imprendibile. Vuole sfatare il tabù del gol e levarsi di dosso la negatività e la paura di sbagliare. Cerca una scintilla, insomma, per dare una svolta alla sua seconda annata nel calcio che conta. E quale occasione migliore, domani sera al Tardini, per riaccendere un bel fuocherello. Quella contro il Parma è indubbiamente la sua partita visto come è andata nella semifinale playoff di due stagioni fa alla Domus (eterno 30 maggio 2023). I gialloblù erano avanti di due reti all’intervallo, ma proprio l’angolano l’ha ribaltata nella ripresa procurando il rigore trasformato da Lapadula e segnando una doppietta (entrambe le reti, tra l’altro, con il destro, non proprio il suo piede). Blindando di fatto la qualificazione alla finalissima col Bari (quattro giorni dopo al Tardini finì 0-0). Zito ritrova, dunque, il Parma dopo oltre un anno, quasi un assist del calendario (o del destino) per ritrovare anche autostima, consapevolezza e, di conseguenza, la via della rete. E provare a scrivere un’altra serata speciale, storica. Per se stesso e per il Cagliari.

