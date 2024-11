Prendeva la sabbia: «Mi sono pentito» 

Collezionare è la sua passione. Burattini, francobolli, tappi. Insomma un po’ di tutto, per questo, dice lui, non poteva mancare la sabbia. Quella di gran parte degli arenili della Sardegna da nord a sud, che Mario Albertazzi 75 anni, residente nel litorale quartese, ha cominciato a raccogliere più di trent’anni fa e a racchiudere in piccoli barattoli contrassegnati ognuno con il nome della spiaggia da dove era stata presa la sabbia.

Il pentimento

«All’epoca non era vietato» ammette, ma adesso, che la sua salute sta facendo le bizze e che si dovrà trasferire tornando nella sua terra di origine a Bologna, Albertazzi si dice pentito, «mi voglio autodenunciare per avere raccolto queste sabbie anche se ripeto all’epoca non c’erano divieti, e vorrei che tornassero lì da dove le ho prese». Da qui l’appello, «purtroppo non possono andare io perché e mie condizioni di salute non me lo permettono per cui se qualche volontario si vuole fare avanti, sarò ben felice di dargli le sabbie da riportare al loro posto».

Ispettore ambientale, Albertazzi si era così tanto innamorato della Sardegna da scegliere di viverci più di quarant’anni fa. «Grazie al mio lavoro ho potuto girare l’Isola in lungo e in largo» racconta, «e così nel tempo libero mi piaceva addentrarmi nelle calette per prendere un po’ di sabbia. Non tanto, giusto un ricordo di quel posto, di quel mare. Quando lo facevo non era illegale. A Rimini dove vivevo ad esempio, prendere la sabbia non è masi stato un reato. Soltanto molto dopo in Sardegna è stato vietato e lo capisco, per questo ho deciso che è giusto che tutto torni al proprio posto».

Decine di barattoli

I barattoli con le sabbie Albertazzi li ha poi custoditi a casa sua fino adesso. «Ho messo a tutti un etichetta per non dimenticare da dove l’avevo presa». La lista è lunghissima: Stintino, Cala Golorizè, Lido di Alghero, Cala Luna, Argentiera, Marina di Arbus, Torre dei Corsari, Piscinas, Cala Pira, Cala Sinzias, La Pelosa, lo Scoglio di Peppino a Costa Rei, Portixeddu e così via.

«Sono più di trenta» dice ancora Albertazzi, «ne prendevo una piccola quantità e la mettevo in un barattolo». All’appello manca la famosa sabbia rosa di Budelli, «e dire che ci sono anche andato ma quel giorno non ero attrezzato per la raccolta e alla fine poi non è più capitata l’occasione».

Il collezionismo

La passione per il collezionismo è nata quando Albertazzi, che per un certo periodo è stato portavoce anche dei residenti del litorale, era un bimbetto. «All’epoca non c’erano i videogiochi e i telefonini e si giocava in altri modi. Ricordo che dalle finestre di casa vedevo il mio vicino che improvvisava degli spettacolini con i burattini e fu una folgorazione». Perché è proprio con i burattini che ha cominciato. «Ho una serie di burattini del 1900, rarissimi e tutti fatti rigorosamente a mano».

La sabbia, quella, è arrivata dopo. «Spero che qualcuno adesso mi possa aiutare. Perché è giusto che torni da dove l’ho presa».

