Prende ostaggi nel bar, psicosi Isis 

Amsterdam. Angoscia in Olanda per quello che è parso a lungo un attentato terroristico. A Ede, 110mila abitanti, un uomo ha fatto irruzione nel Petticoat Caffè, molto frequentato dai giovani, sequestrando quattro persone dello staff e minacciando di far saltare per aria il locale. La polizia, allertata verso le 5 del mattino, ha fatto intervenire artificieri e negoziatori mentre evacuava 150 abitazioni nelle vicinanze. I testimoni parlavano di un uomo in «stato confusionale». Dopo ore di trattative, in mattinata, tre dei quattro ostaggi sono stati liberati. Verso mezzogiorno la crisi si è risolta definitivamente e senza vittime: l’ultimo ostaggio è stato liberato e l’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine. Il procuratore capo Marthyne Kunst ha detto che era noto alla magistratura ed era già stato condannato per minacce l’anno passato. La polizia nel suo zaino non ha trovato esplosivi e non ritiene che «l’incidente abbia una matrice terroristica».

