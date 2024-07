Prende il via la festa di San Salvatore 

Torna l’appuntamento a Sestu con la festa di San Salvatore, che si celebra nell’antica chiesetta, situata accanto all’omonima piazzetta nel centro storico della cittadina. I riti, iniziati domenica con la novena, prevedono una messa ogni sera alle 18.30.

Il clou martedì 6 agosto con la processione che attraverserà le vie del centro e la messa solenne finale nella chiesetta. Il percorso è via Nuova, via San Salvatore, via San Gemiliano, via Mantova, via Fiume, via Sardegna, via Gorizia, via Fiume. Tutto questo per una sagra che sicuramente riscuote ancora oggi tanto interesse anche grazie all’atmosfera più intima della piccola chiesa in questi giorni addobbata con le bandierine. Costruita nel dodicesimo secolo, è la più antica di Sestu, così come la festa probabilmente la più antica ancora celebrata in un paese oggi diventato cittadina.

RIPRODUZIONE RISERVATA