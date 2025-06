Prende il via il progetto sui vivai 

L’era Gattuso è cominciata. All’esordio dell’ex milanista come ct mancano due mesi ma non c’è tempo da perdere se si vuole riportare l’Italia al Mondiale dopo due tornei saltati. Treni, aerei, tanti viaggi e telefonate per vedere e sentire i giocatori da convocare. «Ne ho chiamati 35 circa», ha svelato il commissario tecnico nel giorno del suo insediamento. Non Francesco Acerbi, ma la polemica che ha contrapposto l’interista a Spalletti non c’entra. «Non è un problema che è toccato a me», ha detto il neo ct, «non ho nulla contro di lui che sta facendo benissimo alla sua età, ma farò scelte diverse. Ho chiamato giocatori più giovani che penso ci possano dare qualcosa».

Azzerati gli alibi: «Tutti i convocati dovranno restare a Coverciano anche se avranno dei problemini, proprio come si faceva ai miei tempi. Poi se uno non sta bene veramente torna a casa, ma dobbiamo passare più tempo possibile insieme». Intanto il presidente Gravina annuncia il progetto Prandelli. L’ex ct, coi campioni del mondo Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta, dovrà «sviluppare nel modo migliore possibile la capacità dei nostri giocatori partendo dei vivai, sarà un supporto al settore giovanile e a quello tecnico».

RIPRODUZIONE RISERVATA