Prende il via il nuovo corso del Monastir 

Ieri pomeriggio è ufficialmente iniziata la nuova stagione del Monastir. La squadra campidanese si è ritrovata allo Stadio Comunale per l’inizio della preparazione in vista del prossimo campionato di Serie D. Gli ottimi risultati degli ultimi anni con il doppio salto di categoria e il lavoro di crescita dei giovani hanno spinto la società a confermare il tecnico Marcello Angheleddu. Sarà la sua quarta stagione di fila sulla panchina del Monastir.

Dal punto di vista societario il club apre una nuova fase, con l’arrivo del nuovo presidente Romi Fuke che succede a Marco Carboni dopo 43 anni di presidenza. L’obiettivo è di consolidare i risultati e costruire una realtà sportiva sempre più strutturata che guardi alla visione di medio e lungo termine: «Sotto il profilo sportivo, vogliamo ottenere una riconferma che la Serie D ce la meritiamo e non sia stato solo entusiasmo», parla Fuke.

La crescita

Il percorso degli ultimi anni del Monastir si è caratterizzato per la crescita di nuovi giovani e quest’aspetto continuerà a essere centrale anche nel nuovo progetto: «Sul calcio a 5 e giovanili vogliamo creare una filiera che faccia crescere i giovani che ci permetta di coltivare nuovi talenti», prosegue il numero uno. L’idea è di mettere in connessione settore giovanile e prima squadra lavorando su una tecnica condivisa e investendo sulla crescita dei talenti del territorio.

Ora il nuovo corso intende fare un passo avanti, dotando il club di una struttura manageriale moderna: «Ciò che vorrei mettere in atto è strutturare un organico capace di rendere la società autosufficiente dal punto di vista economico e finanziario. L’inserimento di nuove risorse nel team manageriale sono la giusta formazione per raggiungere gli obiettivi», continua Fuke.

L’organigramma

Nel nuovo assetto manageriale l’ex presidente Carboni ha assunto la vicepresidenza e Matteo Zanda è stato confermato nel ruolo di direttore sportivo. Federico Russu è il segretario generale, mentre Maria Elena Carboni è la segretaria del settore area sport calcio a 5 e settore giovanile. La direzione del settore giovanile a Claudio Pani, quella tecnica a Michele Farris. Roberto Mereu responsabile del calcio a 5.

Nei giorni scorsi il club ha anche presentato il nuovo logo, frutto di un percorso di analisi e progettazione tra storia, identità e visione. Il restyling ha suscitato un dibattito fra i tifosi sui canali social della squadra con pareri contrapposti sui nuovi elementi visivi.

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