Prende il via il Festival del Mediterraneo 

Taglio del nastro ieri all’ex Convento dei Cappuccini per la decima edizione del Festival della letteratura del Mediterraneo, organizzato dall’associazione Genti Arrubia.

Il Festival andrà avanti fino a sabato con diversi autori tutti legati da un tema comune quello del Mediterraneo e si dividerà tra la mattina con gli incontri degli studenti con gli autori, e la sera con le presentazioni dei libri per la platea degli adulti.

«Abbiamo iniziato come una scommessa nata in un istituto scolastico quartese» ha spiegato il presidente di Genti Arrubia Enrico Frau, «e poi siamo arrivati a questi risultati. In questi dieci anni c’è stata sempre una risposta importante da parte delle scuole tanto che i laboratori hanno prodotti dei libri che lo scorso anno sono andati anche al Salone di Torino, cosa che speriamo accada anche in questa edizione».Dopo le tappe a Sinnai e Mara in città si comincia giovedì: alle 9 Sofia Gallo racconta ai bambini delle scuole primarie il suo libro “Miti e storie dell’antico Egitto” all’Auditorium Sacro Cuore. Seguirà Tonino Oppes con “Leggende sarde al chiaro di luna”. In serata ci si sposta all’auditorium Sant’Elena per la presentazione dei libri dei ragazzi “We bro, ti droppo una storia”, “Fadeusu unu giogu” per chiudere con Andrea Barera e Alessandro Loi con “State 1- Il Metaverso dove tutto è possibile”.

