Prende il sole in spiaggia: schiacciata da una ruspa 

Cervia. Prendeva il sole in spiaggia a Pinarella di Cervia quando è stata travolta da una ruspa, che stava sistemando la sabbia in vista della stagione estiva. La donna, una 66enne della provincia di Vicenza in vacanza sulla Riviera romagnola con il marito, un ufficiale dei carabinieri in congedo, è morta sul colpo sotto gli occhi di altri bagnanti. Il conducente, un 54enne della zona, si è messo a urlare e a correre, sotto choc. La Procura di Ravenna ieri valutava di indagarlo per omicidio colposo o per omicidio stradale. L’allarme è stato lanciato da un bagnino dalla vicina torretta, e ieri proprio la coop bagnini di Cervia si diceva totalmente estranea alla vicenda: «Non è chiaro per quale motivo questo operatore fosse sulla battigia con un mezzo meccanico. I lavori di spianamento della duna sono terminati da settimane». E a ribadire che l’intervento non era autorizzati è il sindaco Mattia Missiroli.

