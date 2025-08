Prende fuoco un pannello solare: tanta paura, pochi danni 

Tanto spavento ma, per fortuna, danni limitati. Pericolo scampato ieri mattina, a Dolianova, dove un incendio partito da un pannello fotovoltaico, è stato bloccato in pochi minuti prima che si estendesse al resto dell’abitazione e investisse le case circostanti.

È accaduto nella tarda mattinata di ieri in Corso Repubblica, in pieno centro abitato. A dare l’allarme è stato il proprietario del distributore di carburante situato davanti all’abitazione che ha notato le fiamme sprigionarsi dal pannello. Sul posto è subito intervenuto Lorenzo Marcia, padre del proprietario della casa che in quel momento si trovava fuori sede. Con un estintore è riuscito a circoscrivere l’incendio prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la struttura.

A causare l’incendio, con tutta probabilità, un difetto nel sistema di accumulo del pannello fotovoltaico che ha mandato in sovratensione l’impianto causando un cortocircuito. Le fiamme si sono estese prima alla guaina del solaio e successivamente a una finestra senza però riuscire a penetrare all’interno dell’abitazione. Decisiva la prontezza di riflessi nel primo intervento che ha consentito di tenere sotto controllo l’incendio e reso più agevole il successivo intervento dei vigili del fuoco. (c. z.)

