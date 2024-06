Prende forma la squadra di Mascia 

Conto alla rovescia per la giunta che verrà. Mancano poco più di tre giorni all’annuncio dei nove assessori che coadiuveranno Giuseppe Mascia, neosindaco di Sassari, nell’azione di governo per i prossimi cinque anni. I nomi sono ancora top secret mentre, nell’ultima settimana, il primo cittadino si è sottoposto al classico tour de force di incontri con alcuni partiti per calibrare il gruppo di lavoro. Dove la matematica dei voti accumulati alle amministrative deve andare di pari passo con le competenze e i desiderata di Mascia, molto cauto nel distillare l’alchimia necessaria tra le parti con l’augurio che, shakerandola, non deflagri.

Gli identikit

E al tavolo delle trattative giocoforza qualche identikit trapela, da confermare, seppur quasi certo. Come il dem Fabio Pinna, ex assessore all’Ambiente e vicesindaco ai tempi del mandato di Nicola Sanna, e vicino di sedia del leader del Campo Largo sassarese durante l’ultima consiliatura. Di professione geometra e uomo di apparato Pd quanto il sindaco, spesso in prima linea nel contestare alcune misure della precedente giunta civica, pare una delle figure più titolate a salire nell’emiciclo dell’aula consiliare con una delega certa. Il secondo nome proiettato verso i big di “governo” potrebbe essere Marco Dettori, uomo di punta di Futuro Comune e tra i fedelissimi di Antonio Piu, assessore regionale ai Lavori Pubblici. Il profilo di Dettori, tra i componenti dell’opposizione messisi più in vista, risponde alle caratteristiche primarie imposte da Alleanza Verdi Sinistra: persone giovani ma non nuove all’esperienza politica. Ma questa, e altre proposte, verranno fatte da Avs a partire da domani, non avendo ancora incontrato Mascia a tu per tu. Tra i papabili circola poi con insistenza l’ipotesi Lello Panu, anche lui creatura dei Verdi, e da una decade in consiglio comunale, prima in maggioranza e poi, eletto con Italia in Comune, antagonista dei Civici. Avversario di questi ultimi tra i più puntuti, con intermezzi da boxe verbale fino al “colpo sotto la cintura”, sferrato tre anni fa, contro l’ex sindaco Campus omaggiato con un sonoro “vaffa” nel corso dei lavori consiliari. E chissà se l’insulto possa precludergli l’ingresso in giunta mentre pare probabile quello di Patrizia Mercuri, la dirigente scolastica passata dal Pd ai 5stelle, e in odore di delega alla Cultura. In corsa anche Simone Campus e Giuseppe Masala, progressista il primo, dem il secondo, potenziali giocatori nello schema di Mascia.

RIPRODUZIONE RISERVATA