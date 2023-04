Prende forma la nuova segnaletica 

Nuove fermate per i bus, doppi stop e attraversamenti pedonali. La realizzazione della nuova segnaletica in via Brigata Sassari e in altre strade della città ha riservato diverse novità.

Proprio in via Brigata Sassari, capolinea di gran parte delle linee del Ctm, sono state ridisegnate anche le soste dei bus: i parcheggi destinati ai mezzi pubblici sul lato destro della carreggiata, sono stati eliminati in modo da lasciare in vista tutta la facciata dell’ex Convento dei cappuccini, mentre la fermata degli autobus è stata realizzata in corrispondenza del centro Ctm, nei pressi di un ingresso del parco Matteotti.

Novità anche in via Dante e in via Parini. Nella prima sono stati tracciati nuovi attraversamenti pedonali in corrispondenza dell’incrocio con via Eleonora D’Arborea, un tratto molto pericoloso per i pedoni. Altre strisce anche davanti alla biblioteca dove è stata realizzata anche un’area di sosta per moto e motorini in modo da agevolare i tanti utenti, molti giovani studenti. Ed è stato tracciato anche lo stop all’incrocio con via Cagliari. In via Parini invece, dove sono stati disegnati a nuovo tutti i parcheggi bianchi, sia da una parte che dall’altra della strada, su richiesta del Ctm è stata realizzata anche un’area di 10 metri per la fermata dei bus di linea.

Il rifacimento della segnaletica ha seguito quello dell’asfalto. In via Brigata Sassari il nuovo tappetino riguarda per ora il tratto fino a via Ravenna. Dal 2 maggio entrerà in azione la Città Metropolitana per asfaltare il successivo da via Ravenna fino al confine con Quartucciu, cui seguirà anche qui il rifacimento della segnaletica.

