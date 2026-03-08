VaiOnline
Orani.
09 marzo 2026 alle 00:25

Prende forma il sogno di Nivola 

Pergola Village: piovono nuove richieste per entrare nel progetto 

A Orani prende forma il sogno quasi utopico dell'artista Costantino Nivola: quello di un paese unito da pergolati, dove si vive con l'obiettivo comune di prendersi cura delle viti e della vita dell'altro. Il progetto "Orani Pergola Village", ideato dall'artista nel 1953, prosegue con successo nel paese del centro Sardegna, grazie alla collaborazione tra cittadini, amministrazione comunale e lo studio Stefano Boeri Architetti che dal 2020 ne cura l'attuazione. Ben 200 le abitazioni civili che ora ne fanno parte, oltre 2 milioni gli euro spesi, e i numeri continuano ad aumentare. Sarebbero già quasi una decina le nuove richieste di adesione al prossimo bando del Pergola, quasi 40 quelle dello scorso anno.

I commenti

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Ziranu non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il nuovo obiettivo riguarderà non solo gli edifici privati, ma anche quelli pubblici. Per l'assessora ai Lavori pubblici Marilisa Marongiu: «Il Pergola segue un percorso di valorizzazione identitaria che sfocia in un'area culturale e urbana fondamentale per il progetto del paese». La giunta, in continuità con la precedente amministrazione, ha scelto di portare avanti un programma di rigenerazione che coinvolge pubblico e privato in piena sinergia. «L'ottica è continuare l’idea di Nivola, uno spazio costruito dalle relazioni umane - aggiunge Marongiu -. Rappresenta l'unione tra le persone, la condivisione, la cura delle cose comuni. È lo spazio della vita comunitaria, che parte dal termine "vitae" e unisce vite e vita. Un simbolo fortissimo».

Arte ambientale

L'intervento, concepito come opera d'arte ambientale, pone al centro le abitazioni unite da pergolati e strade trasformate in "stanze all'aperto". Azzurro, bianco, verde naturale i colori caratteristici, con il ciottolato che dà il senso di un caloroso abbraccio mediterraneo. «Continueremo a finanziare il progetto - afferma l'assessora - e a lavorare anche in piazza Santa Rosa, dove si trova la casa natale di Nivola». Con le nomine del presidente della Fondazione Nivola Giuseppe Pirisi e della direttrice del museo Chiara Gatti «andiamo incontro a un periodo dove lo studio e la valorizzazione dell'artista sono fondamentali. Portiamo avanti unanimemente questo percorso», conclude Marongiu. Il sindaco Marco Ziranu sottolinea: «Presto partiremo con un altro tratto di centro storico che verrà rifatto, e contiamo di rifinanziare le facciate. Molti lo chiamano Pergola Village, ma sarebbe meglio dire "Orani Pergolato"». In questi giorni si procede con la messa a dimora delle viti. «Confidiamo anche nell'aiuto della popolazione per la cura delle piante», precisa Ziranu.

