Prende forma il sagrato della chiesa di Santa Maria 

Inizia a prendere forma il nuovo sagrato della chiesa di Santa Maria Degli Angeli, nel cuore di Flumini: come da cronoprogramma, è stato completato il getto del massetto nello spazio davanti all’edificio di culto, prima della posa definitiva della pavimentazione, che avverrà dopo la pausa dei lavori prevista a cavallo di Ferragosto. Entro fine ottobre - assicurano dal Comune - l’opera sarà finita, completa anche dei nuovi arredi e del verde a contorno della nuova piazza.

«Il 60 per cento delle opere è già stato eseguito», dice l’assessora ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni, impegnata da inizio consiliatura nel recupero del progetto fermo da anni, assieme all’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. «È un altro importante tassello per la riqualificazione del territorio di Flumini, dopo la sistemazione di via dell’Autonomia. Tutta la zona sta assumendo finalmente l’aspetto di un quartiere moderno e attrezzato e la nuova piazza diventerà il cuore pulsante dell’intera area, attorno a cui gravitano già importanti funzioni e servizi: oltre alla chiesa c’è la scuola e c’è il punto di sosta del bus. Il nuovo spazio sarà un punto d’aggregazione naturale, illuminato ed elegante, a disposizione di tutta la cittadinanza». Il taglio del nastro è previsto entro fine ottobre.

