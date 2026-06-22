Prende forma il rione di via Sguotti 

Sebbene lentamente, prende forma il piccolo nuovo rione residenziale che anni fa il Comune di Carbonia aveva deciso di ricavare fra via Balilla e via Sguotti.

Nei giorni scorsi è scattata, infatti, la nuova asta di vendita per la cessione di tre lotti edificabili. Nasce da manifestazioni di interesse già fornite, dunque da adesso ed entro il 17 luglio occorrerà procedere ponendo nero su bianco (per chi avesse intenzioni davvero concrete) il desiderio di costruirsi casa in una zona che è a due passi dal centro. In questi anni sono già sorte tre villette. Risale a circa 15 anni fa il piano di lottizzazione di iniziativa pubblica con cui l'allora amministrazione voleva riscattare dall'abbandono una porzione di terreno incolta. In pratica un vuoto urbanistico privo di senso incastonato fra la scuola media Pascoli, la cittadella sportiva di via Balilla, i palazzi fra via Deffenu e via Sguotti, il centro sociale per anziani. Tutto a due passi da piazza Roma. In mezzo a queste strutture, solo erbacce. La previsione era di suddividere il terreno in una decina di lotti. Su tre di essi, sono già sorti degli immobili. Ora ecco la nuova asta di vendita per altri tre, ciascuno dei quali è di circa 450 metri quadrati. «Il quartiere sta prendendo forma - sottolinea l'assessore all'Urbanistica Giuseppe Casti, che all'epoca in cui l'operazione venne varata era sindaco - la scelta di tanti anni fa sta pagando perché mettiamo a disposizione lotti per chi vuole realizzare determinati tipi di interventi edili pur sempre sotto i dettami del Puc, vendiamo terreni edificabili e colmiamo un vuoto urbanistico che risale all'orgine della città».

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