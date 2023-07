Prende forma il parco nell’ex cimitero 

Comincia a prendere forma il parco che sorgerà nell’ex cimitero di Monserrato tra via Marcantonio e via delle Urne. Dalle case attorno gli abitanti possono già vedere come sarà la grande area verde e quindi farsi un’idea. In quello che fino a poco tempo fa era un campo incolto usato come parcheggio, ora sono stati realizzati i cordoli per le varie aree e si intravede il tratto riservato alle passeggiate e alla corsa.

«Immagino come sarà una volta finito, si può capire da come lo stanno facendo», dice Emanuele Putzolu, un abitante della zona. Gli fa eco Mariano Onnis, abitante di via Marcantonio: «Se mi piace? È presto per dirlo, ma da come stanno tracciando le varie aree, sicuramente sarà bello». L’intervento è iniziato ad aprile e dovrebbe concludersi fra 5 mesi. Nel parco ci sarà un'ampia zona dove allestire gazebo per eventi, giochi per bambini, spazio per i picnic, attrezzature ginniche, panchine, alberi e parcheggi accessibili 24 ore su 24.

